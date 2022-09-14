Путин: В регионах есть проблемы с тестированием на COVID-19

Президент Владимир Путин заявил, что в регионах России остаются проблемы со сроками получения результатов тестирования на коронавирус.

Сейчас время получения результатов тестов на COVID-19 сокращено в три раза.

«Знаю, в регионах есть еще проблемы с этим, но все-таки ситуация кардинальным образом поменялась по сравнению с тем, что было в начале. К концу текущего года, в этой сфере будет действовать 153 специализированных центра Роспотребнадзора», - цитирует Путина сайт Кремля.

Ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что с февраля по май объемы ПЦР-тестирований на коронавирус упали в 8,5 раз. Объемы тестирования сейчас, по его словам, тоже небольшие, хотя они влияют на выявление заболеваемости.

