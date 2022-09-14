Путин: В регионах есть проблемы с тестированием на COVID-19
Президент Владимир Путин заявил, что в регионах России остаются проблемы со сроками получения результатов тестирования на коронавирус.
Сейчас время получения результатов тестов на COVID-19 сокращено в три раза.
«Знаю, в регионах есть еще проблемы с этим, но все-таки ситуация кардинальным образом поменялась по сравнению с тем, что было в начале. К концу текущего года, в этой сфере будет действовать 153 специализированных центра Роспотребнадзора», - цитирует Путина сайт Кремля.
Ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что с февраля по май объемы ПЦР-тестирований на коронавирус упали в 8,5 раз. Объемы тестирования сейчас, по его словам, тоже небольшие, хотя они влияют на выявление заболеваемости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- Путин: В регионах есть проблемы с тестированием на COVID-19
- Пашинян назвал число погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном
- Ереван просит РФ выполнить положения военного союза при обострении с Баку
- Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступают
- Вильфанд: в Крыму и на юге России до конца недели будет жарко
- Адвокат: суд снова арестовал политика Гозмана* на 15 суток
- Зюганов не обращался к Путину по вопросу назначения Кадырова главой Минобороны
- Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле транспорта ФСБ РФ
- Сайт ОДКБ подвергся кибератаке
- Польша потребовала у России вернуть вывезенные до 1945 года произведения искусства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru