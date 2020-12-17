Путин призвал обеспечить полную доступность медицины в стране
17 декабря 202012:35
Реформа первичного звена здравоохранения в России стартует с 1 января 2021 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. К ряду направлений работы в этом направлении власти уже приступили, в том числе это касается закупки транспорта.
Реформа первичного звена здравоохранения призвана обеспечить стопроцентную доступность россиян к медицинским услугам. Это очень важно, отметил президент.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru