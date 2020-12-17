Путин призвал обеспечить полную доступность медицины в стране

Реформа первичного звена здравоохранения в России стартует с 1 января 2021 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. К ряду направлений работы в этом направлении власти уже приступили, в том числе это касается закупки транспорта.

Реформа первичного звена здравоохранения призвана обеспечить стопроцентную доступность россиян к медицинским услугам. Это очень важно, отметил президент.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:МедицинаПресс-конференция Путина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры