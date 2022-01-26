Путин потребовал не останавливать плановую медпомощь детям
Президент РФ Владимир Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям, несмотря на распространение коронавируса и возросшую нагрузку на медицинские учреждения.
«Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», - сказал глава государства на совещании с членами правительства в среду.
Ранее сообщалось, что в Петербурге приостанавливается оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru