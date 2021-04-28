Путин оценил российскую систему здравоохранения

Президент России Владимир Путин назвал российскую систему здравоохранения более мобильной и более гибкой, сообщает РИА Новости.

В ходе визита на станцию скорой помощи в Пушкине Санкт-Петербурга глава государства поздравил медработников с профессиональным праздником и отметил, что в России лучше отреагировали на распространение коронавируса.

Кроме того, президент назвал плюсы отечественного здравоохранения.

«У нас хороший уровень подготовки, начиная с младшего среднего звена. У нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет», - резюмировал российский лидер.

Ранее Путин предложил отмечать в России День работника скорой помощи, сообщает RT. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление и утвердил 28 апреля новый профессиональный праздник.

