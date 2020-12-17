Путин назвал главную проблему в борьбе с COVID-19

Необходимое количество лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией было увеличено в два раза. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в некоторых регионах по-прежнему не хватает препаратов, но это проблемы логистики.

Кроме того, российский лидер заявил, что Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию по CJVID-19.

