Путин назвал главную проблему в борьбе с COVID-19
17 декабря 202012:27
Необходимое количество лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией было увеличено в два раза. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в некоторых регионах по-прежнему не хватает препаратов, но это проблемы логистики.
Кроме того, российский лидер заявил, что Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию по CJVID-19.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru