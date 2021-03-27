Психиатр развеял миф о «весенних обострениях»

Наступление весны не имеет отношения к обострениям психического состояния людей, рассказал психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович в интервью радио Sputnik.

Как отметил медик, психические обострения начинаются зимой из-за сложных погодных условий и короткого светового дня.

«Весной, наоборот, удлиняется световой день, становится теплее, все зацветает, распускается. Что касается "весенних обострений", я в них не верю именно как специалист, потому что обострения начинаются зимой, а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы», — рассказал Федорович.

При этом психиатр отметил, что весной изменяется гормональный фон людей, который может обеспечивать некоторый подъем, однако не стоит преувеличивать значение этого фактора.

Кроме того, Федорович рассказал, что первое весеннее полнолуние 28 марта не отразится на поведении людей. Как отметил эксперт, не существует точных данных о влиянии лунных фаз на поведение или самочувствие человека.

