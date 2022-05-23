Профессор назвала главную опасность педикулеза

Заведующая отделом дезинфектологии ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор Светлана Рославцева в пресс-центре НСН рассказала, чем опасен педикулез.

«Заражаются люди в наиболее тяжелые периоды жизни мира, страны, в период войн, неразберих. Заболевание педикулеза связано с дальнейшими заболеваниями, очень опасными и смертельными, известными во всем мире, как например сыпной тиф. Большинство заболеваемостей ранее кончалось летальными исходами. В настоящее время известны и возвратный тиф, и окопная лихорадка, и болезнь Брилля», - отметила Рославцева.

Ранее старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина в пресс-центре НСН рассказала о способах лечения головного и платяного педикулеза.

