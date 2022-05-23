Профессор назвала главную опасность педикулеза
Доктор биологических наук, профессор Светлана Рославцева перечислила болезни, которые раньше зачастую заканчивались летальными исходами.
Заведующая отделом дезинфектологии ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор Светлана Рославцева в пресс-центре НСН рассказала, чем опасен педикулез.
«Заражаются люди в наиболее тяжелые периоды жизни мира, страны, в период войн, неразберих. Заболевание педикулеза связано с дальнейшими заболеваниями, очень опасными и смертельными, известными во всем мире, как например сыпной тиф. Большинство заболеваемостей ранее кончалось летальными исходами. В настоящее время известны и возвратный тиф, и окопная лихорадка, и болезнь Брилля», - отметила Рославцева.
Ранее старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза» Юлия Лопатина в пресс-центре НСН рассказала о способах лечения головного и платяного педикулеза.
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