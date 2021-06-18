Правительство выделит на поддержку здравоохранения 25 миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на поддержку системы здравоохранения правительство выделит 25 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Во время посещения ГКБ №40 в Коммунарке глава кабмина отметил, что решение о выделении средств было принято по итогам обсуждений на координационном совете по борьбе с коронавирусом.

По его словам, был принят закон, который позволяет перераспределять остатки средств Фонда обязательного медицинского страхования на меры, необходимые для борьбы с COVID-19, в том числе, на выплаты медперсоналу, работающему в «красной зоне».

Ранее главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что низкие темпы вакцинации могут привести к большему распространению коронавируса, сообщает RT. По его словам, сделать прививку нужно ещё и для того, чтобы не превратить Россию в полигон для появления новых штаммов COVID-19.

