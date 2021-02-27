Правительство поддержало законопроект о назначении наркотических средств
Российское правительство одобрило законопроект, который увеличит доступность медпомощи с применением наркотических средств, сообщается на сайте кабмина.
Законопроект предлагает дополнить статью 228 УК РФ примечанием. В соответствии с ним положения статьи не будут распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые приведут к их утрате, а также совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД России.
«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - сказано в официальном сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит повысить доступность медицинской помощи, в том числе паллиативной, при необходимости назначения наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
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