Правительство поддержало законопроект о назначении наркотических средств

Законопроект предлагает дополнить статью 228 УК РФ примечанием. В соответствии с ним положения статьи не будут распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые приведут к их утрате, а также совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД России.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - сказано в официальном сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит повысить доступность медицинской помощи, в том числе паллиативной, при необходимости назначения наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.

