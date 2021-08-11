Попова постановила привить от гриппа не менее 60% населения

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о необходимости вакцинировать от гриппа не менее 60% населения страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, в первую очередь следует обеспечить прививку гражданам из группы риска – здесь вакцинировано должно быть не менее 2/3 данной категории (75%).

При этом глава Роспотребнадзора выпустила рекомендацию, согласно которой, привитым от коронавируса или других инфекций следует повременить в течение месяца перед тем, как вакцинироваться от гриппа. Прививочная компания от этого вируса стартует в сентябре.

Как отмечает «Свободная пресса», недавно стало известно, что в России идёт разработка вакцины, которая будет защищать не только от коронавируса, но и от гриппа одновременно.

