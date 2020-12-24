По указанию Шойгу в Крыму развернут госпитали для пациентов с коронавирусом
Глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился развернуть два госпиталя для оказания помощи пациентам с коронавирусом в Крыму, сообщает РИА новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что указания даны после поручения «Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина». Для этого личный состав одного медицинского отряда специального назначения из Ростова-на-Дону будет переброшен в Симферополь.
Второй медицинский отряд совершит марш в Ялту из пункта постоянной дислокации в Севастополе.
В госпитали завезут необходимое медицинское оборудование, в том числе - аппараты ИВЛ.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России как стабильную, однако баланс, по ее словам, остается хрупким. Самая сложная ситуация складывается в Крыму, на Чукотке, во Владимирской и Астраханской областях. Во всех четырех регионах продолжается рост заболеваемости, сообщила она.
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