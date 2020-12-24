По указанию Шойгу в Крыму развернут госпитали для пациентов с коронавирусом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился развернуть два госпиталя для оказания помощи пациентам с коронавирусом в Крыму, сообщает РИА новости со ссылкой на министерство.

Отмечается, что указания даны после поручения «Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина». Для этого личный состав одного медицинского отряда специального назначения из Ростова-на-Дону будет переброшен в Симферополь.

Второй медицинский отряд совершит марш в Ялту из пункта постоянной дислокации в Севастополе.