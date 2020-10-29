Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим

Московские власти в настоящее время не рассматривают возможность введения пропускного режима из-за пандемии COVID-19, говорится на официальном сайте мэра.

«Сейчас делать этого не планируется», - говорится в ответе на соответствующий вопрос о коронавирусе в мегаполисе.

Так же жителям мегаполиса напомнили, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, а сам по себе выход из дома не считается нарушением. При этом пожилым людям рекомендуется не выходить из дома без необходимости, чтобы избежать риска заражения.

С 28 сентября в Москве соблюдать домашний режим обязаны москвичи старше 65 лет, люди, имеющие ряд хронических заболеваний, и беременные. При необходимости им выдадут больничные листы.

Сегодня жители города могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование в 207 поликлиниках. Для сдачи анализа понадобятся паспорт и московский полис ОМС. Перед входом пациенту измерят температуру, попросят надеть маску, перчатки и бахилы. Записаться на тестирование можно только онлайн, расписание доступно на две недели.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 16 202 новых случаев коронавируса, из них 3 670 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,5 млн.

Днем ранее сообщалось о 75 погибших. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

