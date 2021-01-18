Педиатр предупредила об опасности ношения балаклав детьми зимой

Принимая решение о прогулках детей в мороз, родители, прежде всего, должны учитывать их возраст, рассказала врач-педиатр, председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

Она рекомендует вообще не выпускать на улицу в нынешние морозы детей детсадовского возраста.

Она также предостерегла от использования балаклав, так как они быстро промокают от дыхания и на морозе могут привести к простудам, передает «Радио1».

Как сообщалось ранее, на Крещение в Москве и Московской области ожидается аномально холодная погода. температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов. В Крещенскую ночь, с 18 на 19 января, можно говорить о потеплении по сравнению с понедельником, но все равно будет очень морозно. Столбики термометров в ночь на вторник опустятся до -23...-21 градуса, по области — до -26 градусов. Днём температура начнет повышаться: -14...-12 градусов, в Подмосковье — до -17 градусов.

