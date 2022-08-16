Пандемия гриппа может произойти из-за мутации штамма «гонконгский»
Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова сообщила, что в ВОЗ следят за штаммом гриппа, который известен как «гонконгский», последние 5-7 лет.
- Ученые прогнозировали, что если произойдет пандемия, то она случится именно благодаря измененному вирусу H3N2, — цитирует Малинникову «Вечерняя Москва».
Также она добавила, что ученые не сомневаются в том, что смена антигенной структуры именно вируса H3N2 приведет к эпидемиям и пандемии. Однако никто не знает, когда это может произойти. По этой причине ученые очень тщательно следят за распространением вируса.
Уже разработаны современные вакцины, которые не дают вирусам гриппа активно размножаться и мутировать. Маллинникова говорит, что «гонконгский» штамм имеет большое количество подвидов. Защититься от вируса можно, по ее словам, вакциной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru