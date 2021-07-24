Названы российские регионы с наибольшей долей людей с ожирением
Министерство здравоохранения России зафиксировало наибольший уровень заболеваемости ожирением среди взрослых в Алтайском крае, Удмуртии и Смоленской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные за 2020 год статистического сборника ведомства.
Доля людей с ожирением на 100 тысяч населения в Алтайском крае составила 4530, в Удмуртии— 2475,4, в Смоленской области — 2457,8.
При этом наименьшее число граждан с ожирением из расчета на 100 тысяч человек Минздрав зарегистрировал в Чечне (335,4), Еврейской автономной области (419,4) и Приморском крае (419,5).
Согласно данным ведомства, всего в 2020 году в стране зарегистрировали 1,9 млн больных ожирением. Этот показатель почти на 300 тысяч ниже зафиксированного годом ранее.
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