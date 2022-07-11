Онколог предупредил об опасности пребывания на солнце

Вредные ультрафиолетовые лучи, воздействуя сразу на большую часть тела, провоцируют рак кожи. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил специалист, рак кожи — самый распространенный из всех видов заболевания. Опасную болезнь можно выявить по ряду типичных признаков.

«Самый главный признак, что у человека развивается рак кожи, — это появление черных пятен. У светлокожих людей в нормальных условиях ни при каких обстоятельствах не может быть черных пигментных образований. Также изменение цвета и формы родинок может свидетельствовать о данном заболевании», — рассказал Черемушкин.

Кроме того, признаком онкологии может быть неожиданное появление розовых язвочек и зуда. Врач посоветовал раз в год проходить осмотры у специалистов, подчеркнув, что такие проверки — лучшая профилактика рака кожи. При появлении каких-либо странных проявлений на коже следует незамедлительно показаться врачу. Также онколог рекомендовал не злоупотреблять загаром.

