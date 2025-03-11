Роспотребнадзор исключил риск распространения в РФ лихорадки Эбола

В ведомстве указали, что ситуация по выявлению случаев болезни в Уганде находится на оперативном контроле, российские специалисты оказывают содействие Минздраву африканской страны, в том числе «консультируют угандийских коллег».

При этом в Роспотребнадзоре указали, что одобренные лекарства и вакцины для лечения «на текущий момент».

«Россиянам, планирующим поездки в Уганду, рекомендуется учитывать актуальную эпидемиологическую ситуацию и соблюдать меры предосторожности», - говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о сохраняющемся риске завоза в Россию лихорадки денге, сообщает RT.

