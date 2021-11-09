Обязательную вакцинация от COVID-19 для пожилых людей ввели в Петербурге

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Постановление появилось на сайте управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Прививка от COVID-19 будет обязательна для людей с «хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», – говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой.

Также в список тех, кому обязательно нужно вакцинироваться входят сотрудники любых организаций, которые находятся в Пулково и Большом порту Петербурга. Также в него внесли студентов всех профучилищ и вузов города старше 18 лет, которым предстоит практика в школах и детских садах.

Привиться первым компонентом нужно до 15 декабря, вторым - до 15 января.

