Обязательную вакцинация от COVID-19 для пожилых людей ввели в Петербурге
В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Постановление появилось на сайте управления Роспотребнадзора по Петербургу.
Прививка от COVID-19 будет обязательна для людей с «хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», – говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой.
Также в список тех, кому обязательно нужно вакцинироваться входят сотрудники любых организаций, которые находятся в Пулково и Большом порту Петербурга. Также в него внесли студентов всех профучилищ и вузов города старше 18 лет, которым предстоит практика в школах и детских садах.
Привиться первым компонентом нужно до 15 декабря, вторым - до 15 января.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+39 160 / сут.
Умерли
39 160+-208 844 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+32 036 / сут.
- Фигуранту дела об отравлении арбузом в Москве продлили домашний арест
- Российскую бегунью Брагину дисквалифицировали за допинг
- Более семи миллионов комплектов вакцин израсходовали в России за две недели
- В зоопарке Сингапура львы заразились коронавирусом
- Обязательную вакцинация от COVID-19 для пожилых людей ввели в Петербурге
- Масштабное исследование «Конец антисемитизму» представлено в Вене в годовщину Хрустальной ночи
- Депутат Рашкин прошёл полиграф в связи с задержанием с тушей лося
- Запись на свидания в колониях может появиться на «Госуслугах»
- В Петербурге задержаны подельники предполагаемого убийцы бойца СОБР
- Более 40 детей отравились в санатории в Свердловской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru