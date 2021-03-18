Нейропсихолог рассказала об упражнениях для восстановления памяти

Клинический нейропсихолог, кинезиолог Ирина Хвингия заявила, что с помощью несложных упражнений можно не только остановить потерю памяти, но и повернуть этот процесс вспять.

По её словам, самые простые занятия - заучивание стихов и числовых рядов. Кроме того, можно взять картинку и постараться максимально запомнить изображение, а затем проверить себя на знание деталей, в том числе самых мелких. Также полезны упрежнения на концентрацию, например прочитать названия цветов, когда цвет шрифта другой.

«Хороший результат приносят занятия по таблице Шульте, когда мы на время ищем расположенные в случайном порядке числа от 1 до 25. Это всё тренирует внимание и, соответственно, оперативную память», – сказала эксперт.

Нейропсихолог подчеркнула, что приниматься за восстановление памяти следует только после того, как будет установлена причина её ослабления, сообщает «Радио 1». По её словам, это может быть травма, даже незначительная, или привычка плотно ужинать. Если же травмы не было, то прежде чем приступить к тренингам достаточно будет максимально убрать ухудшающие память факторы.

Хвингия отметила, что заниматься следует регулярно, по 15-30 минут в день. Также она уточнила, что начинать занятия следует как можно раньше, так как во второй половине дня у пожилых людей накапливается усталость.