Названы вещества, нарушающие работу почек

Избыток соли, фосфатов и белка может нарушить работу почек. Об этом рассказала доцент кафедры нефрологии МОНИКИ имени Владимирского, нефролог детской городской больницы святого Владимира Татьяна Панкратенко.

По словам эксперта, человеку достаточно 2 граммов соли в день, при этом норма, не приносящая вреда здоровью — пять граммов.

«Питание современного европейского человека содержит 10-15 граммов соли, и это ответ на то, почему у взрослых людей часто бывает повышенное давление, страдают почки», – отметила врач в эфире программы «Открытая студия» на «Радио 1».

Медик порекомендовала не злоупотреблять солеными огурцами, колбасными изделиями, полуфабрикатами и фастфудом, так как эти продукты содержат много соли.

Кроме того, нефролог предостерегла от употребления в пищу большого количества солей фосфорной кислоты — фосфатов. Врач отметила, что сами по себе эти вещества не вредны, более того, они необходимы для обмена. Однако избыток фосфатов, содержащихся в консервах и пресервах, негативно скажется на работе почек.

Также Панкратенко рассказала, что белок в больших количествах помешает почкам «прожить до 110 лет». Нефролог посоветовала есть богатую белком пищу — мясо, яйца, творог — в умеренных количествах. Медик подчеркнула, что взрослым и детям достаточно получать от 0,8 до 1 грамма белка на килограмм веса в день.

