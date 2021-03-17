Названы вещества, нарушающие работу почек
Избыток соли, фосфатов и белка может нарушить работу почек. Об этом рассказала доцент кафедры нефрологии МОНИКИ имени Владимирского, нефролог детской городской больницы святого Владимира Татьяна Панкратенко.
По словам эксперта, человеку достаточно 2 граммов соли в день, при этом норма, не приносящая вреда здоровью — пять граммов.
«Питание современного европейского человека содержит 10-15 граммов соли, и это ответ на то, почему у взрослых людей часто бывает повышенное давление, страдают почки», – отметила врач в эфире программы «Открытая студия» на «Радио 1».
Медик порекомендовала не злоупотреблять солеными огурцами, колбасными изделиями, полуфабрикатами и фастфудом, так как эти продукты содержат много соли.
Кроме того, нефролог предостерегла от употребления в пищу большого количества солей фосфорной кислоты — фосфатов. Врач отметила, что сами по себе эти вещества не вредны, более того, они необходимы для обмена. Однако избыток фосфатов, содержащихся в консервах и пресервах, негативно скажется на работе почек.
Также Панкратенко рассказала, что белок в больших количествах помешает почкам «прожить до 110 лет». Нефролог посоветовала есть богатую белком пищу — мясо, яйца, творог — в умеренных количествах. Медик подчеркнула, что взрослым и детям достаточно получать от 0,8 до 1 грамма белка на килограмм веса в день.
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