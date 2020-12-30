Названы сроки подачи документов в Минздрав для испытаний «Спутник V» на детях
Центр имени Гамалеи планирует подать документы для испытаний «Спутник V» на детях и беременных в Минздрав через 1-1,5 месяца, передает РИА Новости слова главы центра Александра Гинцбурга.
По его словам, испытания не начнутся без одобрения этих документов Минздравом.
«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Более 50 государств уже подали заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины. На прошлой неделе Минздрав РФ утвердил использование вакцины для людей старше 60 лет после клинических испытаний, показавших полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе.
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