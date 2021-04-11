Названы продукты, запрещенные людям с акне
Людям с акне рекомендуется исключить из своего рациона молочные продукты, а также сократить потребление сладкого, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на дерматолога Юлию Галлямову.
По ее словам, молоко, а точнее коровий белок, который в нем содержится, провоцирует работу сальных желез, что лежит в основе развития такой болезни, как акне. По словам эксперта, шоколад и сахар могут привести к обострению болезни: в шоколаде также содержится молоко, а сахар сильно повышает инсулиновый индекс, провоцируя работу сальных желез.
Шоколадные конфеты советских брендов, которые нередко добавляют в новогодние подарочные наборы для детей, лучше заменить на более натуральный детский или экошоколад. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.
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