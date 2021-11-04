Названы приводящие к преждевременному старению напитки

К преждевременному старению человеческого организма может приводить употребление сладких газированных напитков, которые ускоряют старение тканей на клеточном уровне, сообщают «Известия».

Ученые: Сладкая газировка вызывает диабет даже у стройных людей

Ученые из США изучили данные более пяти тысяч американцев в возрасте от 20 до 65 лет, которые не имели сердечно-сосудистых заболеваний. При этом выяснилось, что те участники эксперимента, которые пили больше сладких газированных напитков, имели более короткие теломеры — участки ДНК на концах хромосом — в лейкоцитах. Именно они связаны с повышенным риском хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни.

Так, при ежедневном употреблении 0,5 л сладкого газированного напитка в день можно сократить жизнь на 4,6 года. Исследование анализировало исключительно данные взрослых людей.

Ранее российский телеведущий, доктор Евгений Комаровский выразил мнение, что взаимосвязь питания и онкологии преувеличена.

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