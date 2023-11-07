Названы эффективные в этом сезоне вакцины от гриппа
Эффективными от вируса гриппа в нынешнем году будут трехвалентные и четырехвалентные вакцины. Среди таковых значатся «Совигрипп», «Ультрикс», «Гриппол» и «Флю-М».
Данные препараты обладают способностью защищать от трех или четырех вирусов гриппа. Об этом сообщил изданию Газета.Ru директор Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева министерства здравоохранения России, профессор Дмитрий Лиознов.
По оценке специалиста, ситуацию в текущем году можно назвать уникальной. На этот раз, практически нет различия между типами вируса. Это объясняется тем, что во время пандемии коронавируса пропал вирус гриппа В Ямагатской линии. Именно поэтому в этом году работают и трехвалентные, и четырехвалентные вакцины.
Для определения доминирующего вируса в текущем сезоне институт гриппа организует круглогодичный надзор за циркуляцией возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. Российская структура входит в единую глобальную программу Всемирной организации здравоохранения по надзору за гриппом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru