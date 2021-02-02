Названы болезни в зависимости от цвета лица
Кожа – маркер внутреннего состояния организма, и цвет лица может указывать на различные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала терапевт, директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.
Так, по её словам, синее лицо может свидетельствовать о повышенном тромбообразовании – опасном состоянии, при котором срочно нужна помощь врача. Красный цвет лица характерен для гипертоников, а землистый цвет лица может говорить как о переутомлении, так и о возможных проблемах с печенью или желудочно-кишечным трактом.
Зелёный цвет лица характерен для интоксикации. «Основные причины – гельминты, ВИЧ-заболевание, печёночные проблемы», – рассказала Лапа в эфире «Радио 1».
Жёлтый цвет лица, как говорит врач, может объясняться как проблемами с печенью, щитовидной железой или желчным пузырём, так и с переизбытком витамина D.
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