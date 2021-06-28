Названа причина сонливости в дневное время
Стало известно, что сонливость днем и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью, заявил «Пятому каналу» врач-хирург, гепатолог Дмитрий Монахов.
«Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени», — сказал врач.
Он также указал, что на проблемы с этим органом говорит желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье. Монахов советует придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также давать организму физические нагрузки.
Ранее врач Михаил Мяснянкин рассказал, какие продукты могут стать причиной развития онкологических заболеваний.
По его словам, следует отказаться от жаренного на подсолнечном масле мяса, особенно в случае его повторного использования.
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