Назван улучшающий работу печени продукт

Работоспособность и состояние человеческой печени можно улучшить, если принимать в день как минимум по 50 граммов творога, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Нурию Дианову.

Печень от донора с ВИЧ пересажена в США

По её словам, если вести нездоровый образ жизни, то в клетках печени человека постепенно начинает накапливаться жир. Уменьшить его количество помогает метионин — аминокислота, которая содержится в твороге.

Отмечается, что в составе творога человек может получать «одно из лучших сочетаний» полезных для организма веществ.

Напомним, натуральные вещества терпены, которые найдены в стволе и корнях пихты сибирской, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами и способны защищать и восстанавливать клетки печени после алкогольной интоксикации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pixabay.com/ritae
ТЕГИ:Здоровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры