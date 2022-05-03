Назван улучшающий работу печени продукт

По её словам, если вести нездоровый образ жизни, то в клетках печени человека постепенно начинает накапливаться жир. Уменьшить его количество помогает метионин — аминокислота, которая содержится в твороге.

Отмечается, что в составе творога человек может получать «одно из лучших сочетаний» полезных для организма веществ.

Напомним, натуральные вещества терпены, которые найдены в стволе и корнях пихты сибирской, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами и способны защищать и восстанавливать клетки печени после алкогольной интоксикации.

