Назван улучшающий работу печени продукт
Работоспособность и состояние человеческой печени можно улучшить, если принимать в день как минимум по 50 граммов творога, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Нурию Дианову.
По её словам, если вести нездоровый образ жизни, то в клетках печени человека постепенно начинает накапливаться жир. Уменьшить его количество помогает метионин — аминокислота, которая содержится в твороге.
Отмечается, что в составе творога человек может получать «одно из лучших сочетаний» полезных для организма веществ.
Напомним, натуральные вещества терпены, которые найдены в стволе и корнях пихты сибирской, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами и способны защищать и восстанавливать клетки печени после алкогольной интоксикации.
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