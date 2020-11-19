Назван побочный эффект прививки от гриппа
Прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в сообщении на сайте Американской кардиологической ассоциации.
По данным исследования, люди с болезнями сердца, имеющие прививку от гриппа, на 18% реже умирали от проблем с сердцем и на 28% - от других причин.
В этой связи кардиологи рекомендуют врачам не запрещать пациентам делать прививки от гриппа, так как она снижает риск развития осложнений на сердце, особенно для пациентов в возрасте старше 65 лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- Назван побочный эффект прививки от гриппа
- Российские исполнители потеряют 10 млрд рублей из-за отмены новогодних корпоративов
- Банки теперь дают кредитки только каждому пятому
- Ледяной дождь повредил электросети Владивостока и сковал транспорт
- Капитан российской сборной по футболу извинился за проигрыш в матче с Сербией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru