Назван побочный эффект прививки от гриппа

Прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в сообщении на сайте Американской кардиологической ассоциации.

По данным исследования, люди с болезнями сердца, имеющие прививку от гриппа, на 18% реже умирали от проблем с сердцем и на 28% - от других причин.

В этой связи кардиологи рекомендуют врачам не запрещать пациентам делать прививки от гриппа, так как она снижает риск развития осложнений на сердце, особенно для пациентов в возрасте старше 65 лет.

