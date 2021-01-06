Назван напиток, способный предотвратить рак
Целебные свойства чая с имбирём помогают снизить риск возникновения онкологических заболеваний, а также понизить уровень холестерина и облегчить боль в суставах. Об этом сообщает издание Express.
Отмечается, что в ходе исследований учёные выяснили, что имбирь оказывает противораковое действие благодаря содержанию гингерола. Исследователи утверждают, что сочетание с зелёным чаем делает имбирь в два раза полезнее. Также гингерол борется с провоцирующим старение «клеточным стрессом».
По данным издания, один из экспериментов в группе из 30 человек показал снижение риска рака кишечника благодаря употреблению двух граммов экстракта имбиря в день.
Кроме того, Express сообщает, что растение содержит разжижающий кровь компонент салицилат, который помогает контролировать кровяное давление. Также имбирь укрепляет иммунную систему и облегчает боль, что помогает организму эффективнее бороться с различными заболеваниями.
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