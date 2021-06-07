Назван напиток, «подавляющий» коронавирус
Британские ученые назвали напиток, в котором есть вещество для борьбы с коронавирусом. Речь о зеленом чае, содержащем галлокатехин галлат – химическое соединение, подавляющее инфекцию нового типа.
Учёные из Университета в Суонси пришли к такому выводу по результатам исследования, которое было опубликовано в журнале RSC Advances. Они отобрали 132 вещества и проверили их на способность взаимодействовать с основной протеазой коронавируса.
Оказалось, что лучше всего блокируют её два соединения - циннамтаннин-В и галлокатехин галлат. Теперь ученым предстоят дальнейшие испытания, по итогам которых будет ясно, является ли это клинически эффективным и безопасным для больных COVID-19.
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