Назван напиток, «подавляющий» коронавирус

Британские ученые назвали напиток, в котором есть вещество для борьбы с коронавирусом. Речь о зеленом чае, содержащем галлокатехин галлат – химическое соединение, подавляющее инфекцию нового типа.

Учёные из Университета в Суонси пришли к такому выводу по результатам исследования, которое было опубликовано в журнале RSC Advances. Они отобрали 132 вещества и проверили их на способность взаимодействовать с основной протеазой коронавируса.

Оказалось, что лучше всего блокируют её два соединения - циннамтаннин-В и галлокатехин галлат. Теперь ученым предстоят дальнейшие испытания, по итогам которых будет ясно, является ли это клинически эффективным и безопасным для больных COVID-19.

