Найден напиток, снижающий воспаление
Вещества и соединения, содержащиеся в натуральном апельсиновом соке, оказывают благотворное влияние на организм, а также снижают окислительный стресс и воспаление, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на американских ученых.
По их словам, стопроцентный апельсиновый сок без сахара значительно снижает уровень известный маркер воспаления - интерлейкинга 6, как у здоровых людей, так и у взрослых с хроническими воспалениями, а также двух дополнительных маркеров воспитательного и окислительного стресса.
Как считают эксперты, положительный эффект связан с аскорбиновой кислотой и флавоноидами, которые входят в состав сока. Также улучшения могут отмечаться из-за гесперидина, который содержится в апельсинах.
Ранее по инициативе ВОЗ ученые провели исследование с участием 35 тысяч человек в возрасте от 20 до 70 лет и сделали вывод — натуральный фруктовый сок не уступает в пользе самим фруктам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- Найден напиток, снижающий воспаление
- Стало известно об отмене Ялтинского экономического форума
- Власти Кубы отменяют обязательный карантин для туристов
- «Роскосмос» заменит генподрядчика строительства космодрома «Восточный»
- В Грузии задержаны три человека по подозрению в убийстве россиянки
- Аргентина отменила ограничения на прибытие иностранцев в страну
- В Нью-Йорке перекрыли улицу с возможной собственностью Дерипаски
- Трое жителей Курганской области умерли от поддельного алкоголя
- Канчельскис обвинил Черчесова в поборах с игроков
- Минфин США грозит покарать «Газпром» за попытки обойти санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru