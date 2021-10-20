Найден напиток, снижающий воспаление

Вещества и соединения, содержащиеся в натуральном апельсиновом соке, оказывают благотворное влияние на организм, а также снижают окислительный стресс и воспаление, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на американских ученых.

По их словам, стопроцентный апельсиновый сок без сахара значительно снижает уровень известный маркер воспаления - интерлейкинга 6, как у здоровых людей, так и у взрослых с хроническими воспалениями, а также двух дополнительных маркеров воспитательного и окислительного стресса.

Как считают эксперты, положительный эффект связан с аскорбиновой кислотой и флавоноидами, которые входят в состав сока. Также улучшения могут отмечаться из-за гесперидина, который содержится в апельсинах.

Ранее по инициативе ВОЗ ученые провели исследование с участием 35 тысяч человек в возрасте от 20 до 70 лет и сделали вывод — натуральный фруктовый сок не уступает в пользе самим фруктам.



