Мясников сообщил, как обезболивающие могут привести к смерти

По его словам, речь идет о бесконтрольном приеме нестероидных противовоспалительных препаратах, что может привести к опасности. «…Спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата», — сообщил врач. Одним из таких последствий он назвал язву желудка, что приводит к кровотечению.

По словам Мясникова, вместе с такими средствами надо также защищать слизистую желудка, например, с помощью «Омепразола». «Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно!» — отметил эксперт.

По его словам, такие препараты необходимо принимать курсом, под прикрытием «Омепразола», в минимально действующих дозах и не менять одно средство на другое.

Ранее Мясников заявил об ошибочности мнения о том, что место прививки нельзя мочить несколько дней. Он отметил, что после процедуры вакцинации вполне можно мыться под душем или принимать ванну.

