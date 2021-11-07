Мясников сообщил, как обезболивающие могут привести к смерти
Люди не редко совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может привести к летальному исходу, сообщил в эфире канала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, речь идет о бесконтрольном приеме нестероидных противовоспалительных препаратах, что может привести к опасности. «…Спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата», — сообщил врач. Одним из таких последствий он назвал язву желудка, что приводит к кровотечению.
По словам Мясникова, вместе с такими средствами надо также защищать слизистую желудка, например, с помощью «Омепразола». «Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно!» — отметил эксперт.
По его словам, такие препараты необходимо принимать курсом, под прикрытием «Омепразола», в минимально действующих дозах и не менять одно средство на другое.
Ранее Мясников заявил об ошибочности мнения о том, что место прививки нельзя мочить несколько дней. Он отметил, что после процедуры вакцинации вполне можно мыться под душем или принимать ванну.
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