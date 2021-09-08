Мясников рассказал об особенности приема витамина D

Витамин D следует принимать в виде таблеток, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом медик рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

Как отметил врач, в целом содержащиеся в продуктах витамины усваиваются в организме лучше, чем полезные вещества в составе витаминно-минеральных комплексов. Однако в исключительных случаях необходим прием витаминов в виде таблеток, и витамин D — одно из таких исключений.

«Его надо принимать беременным в обязательном порядке, пожилым, детям, взрослым», — подчеркнул Мясников.

Медик добавил, что витамин D содержится в морепродуктах, печени трески, водорослях, яйцах, также получить это полезное вещество можно во время пребывания на солнце.

Ранее Мясников заявил, что синтетические витамины бьют по организму «как из пулемета», в свою очередь, натуральные попадают точно в цель и оказывают более заметный положительный эффект, напоминает телеканал «360».

