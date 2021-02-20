Мясников рассказал о пользе орехов
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что орехи необходимо употреблять в пищу ежедневно, но небольшими порциями.
Говоря об уникальной пользе этого продукта он отметил, что орехи богаты полезными микроэлементами, например, селеном и хромом, а также цинком, которого очень много в кедровых орехах.
«Орехи самый полезный продукт - во всех отношениях», - заявил Мясников .
Ранее Мясников указал на опасность «таблеток под язык» для резкого снижения давления, сообщает RT. По его словам, такие лекарства противопоказаны для самостоятельного применения.
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