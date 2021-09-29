Мясников назвал самое опасное лекарство при инфаркте

Прием нитроглицерина при инфаркте может быть смертельно опасен, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом медик сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что перенесшему приступ пациенту можно выдать только аспирин, который разжижает кровь.

«Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление. Помните: у вас есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе», — рассказал Мясников.

Медик добавил, что до приезда скорой помощи человека с инфарктом необходимо положить или посадить в удобном положении, пишет Газета.ру.

Ранее Мясников рассказал, что основным фактором риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы является генетическая предрасположенность, напоминает РИА ФАН. Другие факторы риска — возраст старше 40 лет и принадлежность к мужскому полу.

