Мясников рассказал, какое обезболивающее самое безопасное

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый безопасный обезболивающий препарат. Медик порекомендовал парацетамол из-за отсутствия сильных побочных действий на сердечно-сосудистую систему.

Он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что большинство людей принимает нестероидные противовоспалительные средства: например, аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие. Однако эти препараты многим противопоказаны.

«Они вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил специалист.

Он предупредил, что особо опасны нестероидные противовоспалительные средства для пациентов старше 60 лет.

