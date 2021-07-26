Мясников рассказал, какое обезболивающее самое безопасное
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый безопасный обезболивающий препарат. Медик порекомендовал парацетамол из-за отсутствия сильных побочных действий на сердечно-сосудистую систему.
Он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что большинство людей принимает нестероидные противовоспалительные средства: например, аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие. Однако эти препараты многим противопоказаны.
«Они вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил специалист.
Он предупредил, что особо опасны нестероидные противовоспалительные средства для пациентов старше 60 лет.
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