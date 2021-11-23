Мурашко заявил о сокращении числа больных COVID-19 на 14%

Более 860 больных проходят лечения в больницах, остальные посещают стационар, уточнил глава Минздрава в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

Также Мурашко отметил, что в нескольких регионах страны наблюдается рост количества заболевших. В список таких регионов вошли Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край и Чеченская Республика.

