Мурашко заявил о сокращении числа больных COVID-19 на 14%
Общее количество больных COVID-19 в России снизилось на 14%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В то же время Мурашко подчеркнул, что, несмотря на позитивную динамику, количество пациентов, находящихся под наблюдением врачей велико. Сейчас это число составляет более 1 млн 72 тыс. россиян.
Более 860 больных проходят лечения в больницах, остальные посещают стационар, уточнил глава Минздрава в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.
Также Мурашко отметил, что в нескольких регионах страны наблюдается рост количества заболевших. В список таких регионов вошли Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край и Чеченская Республика.
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