Мурашко: Заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме
25 ноября 202411:10
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась почти на 40%, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, заболеваемость ВИЧ в РФ находится на историческом минимуме.
Ранее Мурашко заявил, что переход на электронные медицинские карты в России будет полностью завершен в 2024 году, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru