Мурашко: Заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась почти на 40%, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Минздрав РФ заявил о снижении числа вновь выявляемых случаев ВИЧ

По его словам, заболеваемость ВИЧ в РФ находится на историческом минимуме.

Ранее Мурашко заявил, что переход на электронные медицинские карты в России будет полностью завершен в 2024 году, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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