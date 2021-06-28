Мурашко: В России не зафиксировано ни одного летального исхода при вакцинации

В России не зафиксировано и одного случая смерти из-за вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью Первому каналу сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он также отметил, что число привившихся от коронавирусной инфекции в России возросло до 23 миллионов человек.