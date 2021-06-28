Мурашко: В России не зафиксировано ни одного летального исхода при вакцинации

В России не зафиксировано и одного случая смерти из-за вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью Первому каналу сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он также отметил, что число привившихся от коронавирусной инфекции в России возросло до 23 миллионов человек.

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По его словам, скорость вакцинирования возросла в последние дни.

Мурашко добавил, что мероприятия по получению разрешения на применение российской вакцины в Евросоюзе идут в запланированном режиме, по графику.

Ранее стало известно, что Германия не будет считать вакцинированными тех граждан, которые привились вакциной «Спутник V», пока российский препарат не получит одобрение Евросоюза.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусМинздрав
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