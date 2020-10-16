В Кремле ответили на заявления о дезинформации насчёт британской вакцины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обсуждает с зарубежными партнёрами вопрос совместного производства российской вакцины от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Ранее в газете Times был опубликован материал, в котором говорится о том, что Москва якобы ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса. Дмитрий Песков напомнил, что у России уже есть документ о намерениях по продаже и совместному производству своей вакцины «в целом ряде стран».



«Естественно, в этих странах Россия не скупится на информацию о преимуществах своей вакцины», - добавил представитель Кремля.



14 октября президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Это препарат «ЭпиВакКорона», разработанный специалистами Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска.

Первой была зарегистрирована вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вскоре должна быть готова и третья - Центра имени Чумакова Российской академии наук.

