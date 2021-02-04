Москва создает эффективную систему онкопомощи

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице продолжается трансформация службы онкологической помощи, сообщает «Интерфакс».

«Онкологические заболевания остаются одним из самых серьезных медицинских вызовов, а борьба с ними - ключевая задача здравоохранения Москвы. Помощь онкологическим пациентам - наш приоритет», - сказала она.

Заммэра рассказала, что в 2020 году в Москве удалось выстроить единую вертикаль оказания онкологической помощи: были определены шесть онкоцентров, обладающих полным спектром клинических возможностей и высококлассной командой врачей-онкологов, к которым присоединили амбулаторный блок - либо бывший онкодиспансер, либо онкоотделение поликлиники.



«Это необходимо для того, чтобы каждый пациент в любом округе мог получить полный цикл медицинской помощи в рамках одного учреждения. Восемь центров амбулаторной онкологической помощи в составе онкологических клиник позволяют сократить сроки диагностики новообразований, а, значит, ускорить начало лечения», - подытожила Ракова.

Вице-мэр отметила, что несмотря на пандемию коронавируса, в Москве продолжили оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и «ни одна онкологическая больница не была закрыта или перепрофилирована». Ракова добавила, что в 2021 году в московских онкоклиниках уже провели более 280 тысяч госпитализаций, что в три раза больше, чем в прошлом году.

