Московские власти расширили список первоочередной вакцинации от коронавируса
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал об обновлённом списке первоочередной вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости.
По словам чиновника, в столице прививку могут сделать курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских, а также портные и сапожники, сотрудники бань, саун, химчисток и клининговых компаний, мастера по техобслуживанию, работники автомоек и СТО.
Ранее вакцинация от COVID-19 была доступна работникам медицинских и образовательных учреждений, а с 14 декабря этот список пополнили работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил, что вакцинация против коронавируса началась во всех регионах России. По его словам, в ней принимают участие более тысячи медицинских организаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru