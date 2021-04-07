Москалькова: Здоровье и благополучие населения зависят от уровня подготовки медицинских и социальных работников
Новая реальность, появившаяся в период пандемии коронавируса, показала, что здоровье и благополучие населения зависят от уровня подготовки медицинских и социальных работников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.
По ее словам, вкладываясь в их образование и обеспечивая им справедливую оплату труда, общество получит безусловную выгоду от их работы.
Отмечается, что жители сельских территорий России зачастую не могут получить качественную медпомощь из-за нехватки врачей.
Москалькова была избрана уполномоченным по правам человека Госдумой 22 апреля 2016 года. Ее кандидатуру тогда поддержали 323 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, против проголосовали 11 человек, один воздержался.
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