Москалькова: Здоровье и благополучие населения зависят от уровня подготовки медицинских и социальных работников

По ее словам, вкладываясь в их образование и обеспечивая им справедливую оплату труда, общество получит безусловную выгоду от их работы.

Отмечается, что жители сельских территорий России зачастую не могут получить качественную медпомощь из-за нехватки врачей.

Москалькова была избрана уполномоченным по правам человека Госдумой 22 апреля 2016 года. Ее кандидатуру тогда поддержали 323 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, против проголосовали 11 человек, один воздержался.

