Мишустин: В Россию вновь будет поставляться препарат для онкобольных «Прокарбазин»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России продолжат совершенствовать систему обеспечения онкобольных необходимыми лекарствами, сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании правительства Мишустин объявил, что будет закуплен и ввезён препарат «Прокарбазин», который «давно не поставлялся в Россию». По его словам, его получат все, кто в нём нуждается.

«Важно контролировать, как распределяется закупленный препарат, и отслеживать потребность в нём», - добавил Мишустин.

Глава правительства также отметил, что в настоящее время все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом, однако квалифицированную помощь должны получать и «пациенты с другими заболеваниями, в том числе с онкологией».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в России из-за злокачественных новообразований ежегодно умирают около 290 тысяч человек, сообщает RT. Выступая на международном онкологическом форуме «Белые ночи» он отметил, что разработка и внедрение современных методик профилактики, диагностики и лечения рака и реабилитации онкобольных остаются ключевыми задачами.

