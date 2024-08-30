Минздрав: Вейпы провоцируют болезнь EVALI, схожую с коронавирусом

Она называется EVALI. Ведомство указало, что в отличие от COVID-19, одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушения пищеварительной системы человека.

При болезни поднимается температура тела, отмечаются слабость, недомогание, кашель, одышка и патологические изменения в легких, которые выявляются с помощью компьютерной томографии.

Сигареты и вейпы вызывают привыкание к никотину, потому сложно выделить наиболее опасный или безопасный вид курения, сообщил в интервью НСН нарколог Александр Ковтун.

