Минздрав: Вейпы провоцируют болезнь EVALI, схожую с коронавирусом

Вейпы и электронные сигареты вызывают новую болезнь легких, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

«Безопаснее не курить»: Нарколог объяснил, почему не стоит заменять сигареты вейпом

Она называется EVALI. Ведомство указало, что в отличие от COVID-19, одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушения пищеварительной системы человека.

При болезни поднимается температура тела, отмечаются слабость, недомогание, кашель, одышка и патологические изменения в легких, которые выявляются с помощью компьютерной томографии.

Сигареты и вейпы вызывают привыкание к никотину, потому сложно выделить наиболее опасный или безопасный вид курения, сообщил в интервью НСН нарколог Александр Ковтун.

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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