Минздрав РФ отчитался о поставке вакцин от гриппа во все регионы
Все субъекты федерации уже получили необходимые объёмы вакцин от гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. По его словам, прививочная капания против этого вируса уже стартовала.
Как отметил глава Минздрава, сезон холодов необходимо встретить активными мероприятиями профилактического характера. Самое главное – заняться безопасностью здоровья граждан не тогда, когда заболевание уже началось, а обеспечить защиту заблаговременно - до наступления зимнего периода, подчеркнул Мурашко.
Министр также заверил, что отечественна система здравоохранения полностью готова к оказанию необходимой медицинской помощи. Он также уточнил, что 723 тысячи граждан РФ, больных COVID-19, остаются под наблюдением медиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru