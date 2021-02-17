Минздрав разрешил III фазу испытаний вакцины «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения Российской Федерации разрешило провести третий этап клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», созданной разработчиком препарата «Спутник V». Уведомление об этом появилось на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава РФ.

Ранее стало известно, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи заканчивает вторую фазу испытаний лайт-вакцины. Данный препарат предназначен в первую очередь для поставок за рубеж.

Как отмечает РЕН ТВ, «Спутник Лайт» способен обеспечить иммунитет к COVID-19 в течение 4-5 месяцев, а также помогает при тяжёлых случаях заболевания. Полный препарат дает практически 100-процентную гарантию от тяжелых случаев и эффективен от разных мутаций коронавируса.

