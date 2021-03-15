Минздрав Подмосковья сообщил о снижении числа больных туберкулезом

Число больных туберкулезом жителей Московской области в прошлом году снизилось на 20% по сравнению с 2019 годом. Как сообщает подмосковное министерство здравоохранения, в регионе зафиксировали 1 523 впервые выявленных больных: на 357 меньше, чем в 2019 году.

По словам главного внештатного специалиста-фтизиатра Московской области Сергея Смердина, общее количество больных туберкулезом снизилось на 34%.

«В Московской области все пациенты обеспечены необходимыми противотуберкулезными препаратами и более 80% пациентов полностью излечились от этого заболевания в 2020 году», – цитирует Смердина «Радио 1».

По данным портала «Вести Подмосковья», сейчас в Подмосковье действует Центр госпитализации больных, который позволяет контролировать число пациентов, госпитализированных в различные профильные отделения региона.

