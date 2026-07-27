Милонов раскрыл, как защитить школьников от некачественной еды
Виталий Милонов рассказал НСН, что сегодня поставщики часто обманывают детские учреждения, поставляя продукты худшего качества под видом тех, на которые заключен договор.
За поставку фальсифицированных продуктов в детские учреждения должна идти уголовная ответственность не только руководителя компании, но и бенефициаров. Об этом НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
На заседании Общественного совета Россельхознадзор выступил с новыми инициативами по сфере социального питания: ведомство предложило ужесточить систему госзакупок продуктов для школ, детсадов и больниц, так как туда попадает много небезопасной еды. В частности, предлагается запрет на участие в конкурсах для организаций, которые ранее попались на поставке фальсификата, а также проверки компаний-поставщиков по системам отслеживания до заключения контрактов. Милонов заявил, что и наказание должно быть намного более серьезным.
«Проблема в том, что до сих пор руководствуются критерием наименьшей цены. Недобросовестные производители, декларируя одно качество продуктов, по факту могут предоставлять те же самые с виду продукты, но более низкого качества. Здесь не только нужна дисциплинарная финансовая ответственность, но и постоянный рандомный мониторинг качества продукта. Самое главное — личная ответственность, чтобы не было такого, что компания обанкротилась, и тот же самый человек возглавляет другую компанию. Ответственность должны нести не только формальные руководители, но и бенефициары, акционеры, собственники. Люди должны знать, что поставка фальсифицированной продукции, — это уголовное преступление против детей», — рассказал он.
Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов говорил НСН, что производители наживаются на покупателях и пользуются тем, что их никто не проверяет.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пригожин назвал Литву незначительным рынком для артистов
- Милонов раскрыл, как защитить школьников от некачественной еды
- В России призвали не позволить Вере Брежневой вновь зарабатывать на россиянах
- Путин 27 июля наградит отличившихся депутатов Госдумы
- Количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов увеличилось до пяти
- Песков: Торговые суда России не будут вооружать
- В Кремле высказались о возможном «воздушном перемирии» с Украиной
- Пиратский Windows: Что ждет компьютеры россиян после решения Microsoft
- Дерматолог раскрыла способы восстановления кожи после загара
- ВС России освободили Коммунаровку и Торское