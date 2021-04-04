Медики рассказали о симптомах сердечного приступа

Симптомы сердечного приступа легко спутать с другими недугами, сообщает Express со ссылкой на данные Британского фонда сердца.

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Главным фактором является то, что дискомфорт в груди не проходит, а затем распространяется на другие части тела. В этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

Среди других признаков сердечного приступа - тошнота, головокружение или одышка, внезапное чувство тревоги. Как говорят эксперты, симптомы могут сохраняться в течение нескольких дней.

Обезболивающие, противовирусные препараты, лекарства от сердечного приступа и расстройства желудка должны быть в каждой аптечке первой помощи, считает исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

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